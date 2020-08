Die Zeichner der „Betze-Anleihe II“ müssen vorerst auf Zinsen verzichten. Die im Mai 2019 aufgelegte Fan-Anleihe hat eine Laufzeit bis Juli 2022, der Zinssatz beträgt fünf Prozent. Erstmals fällig geworden wäre eine Zinszahlung am 1. August.

In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung bittet der Vorstand des 1. FC Kaiserslautern e.V. die Zeichner der Anleihe – also die, die dem Verein Geld geliehen haben – „um Geduld und Verständnis“. Die Vereinsvertreter seien als Gesellschafter in die Gespräche mit den Gläubigern und Investoren eingebunden, die das Ziel hätten, die insolvente Tochtergesellschaft 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KGaA finanziell zu stabilisieren. Man sei zuversichtlich, in den nächsten Wochen eine konstruktive Lösung zu finden. Der Vorstand werde den Zeichnern der Anleihe einen Vorschlag im Hinblick auf den Zahlungstermin der fälligen Zinsen unterbreiten, sobald die Gespräche mit Gläubigern und Investoren abgeschlossen seien, heißt es in der Erklärung.

Die Ausgabebedingungen der Anleihe sehen vor, dass die Anleger die Schuldverschreibung kündigen können, wenn der Verein nicht innerhalb von 45 Tagen nach dem Fälligkeitstermin die Zinsen auszahlt. Die „Betze-Anleihe II“ brachte dem Verein 837.500 Euro ein. Der Verein gab am Dienstag keine Auskunft dazu, wie viele Anleger von dem vorläufigen Zins-Stopp betroffen sind.