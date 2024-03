Die B9 wird nach einem Lkw-Unfall in Fahrtrichtung Wörth zwischen Rheinzabern und Jockgrim am Donnerstag bis voraussichtlich 14 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr werde für die Dauer der Bergungsarbeiten über Rheinzabern und Jockgrim umgeleitet. Der mit Autos beladene Lastwagen war laut Polizei bereits am Mittwochmittag von der Straße abgekommen. Der Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Ihm sei eine Blutprobe entnommen worden.