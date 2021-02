Bei der Verfolgung eines vor einer Polizeikontrolle flüchtenden Autofahrers am Freitagabend sind in Mannheim-Käfertal zwei Polizeifahrzeuge und ein geparktes Auto beschädigt worden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 46.000 Euro. Laut Polizei sollte ein Autofahrer gegen 23.15 Uhr auf dem Gelände eines Waschparks kontrolliert werden. Als er die Beamten sah, setzte der 35-Jährige seinen Wagen zurück, gab Vollgas und fuhr auf einen Polizisten zu, der sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen musste. Anschließend raste der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit davon. Die Flucht erstreckte sich zunächst durch mehrere Straßen. An einem Wendehammer stieß er mit einem geparkten Auto zusammen, anschließend auch mit dem Streifenwagen. Der 35-Jährige gab dennoch weiter Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf einen weiteren quer stehenden Streifenwagen zu. Der Beamte wich auf den Gehweg aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 35-Jährige fuhr weiter, stellte das schwer beschädigte Auto schließlich ab und flüchtete zu Fuß. Er konnte jedoch eingeholt und festgenommen werden. Wie sich herausstellte, war er erheblich betrunken, ein späterer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein mehr hat. Sein Auto wurde beschlagnahmt und abgeschleppt.