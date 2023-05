Trainer Steffen Baumgart vom Bundesligisten 1. FC Köln steht am Samstag vor einem familiären Zwiespalt: Baumgart und der FC können dem FC Bayern München im letzten Saisonspiel den elften Meistertitel in Serie verderben, doch Baumgarts Ehefrau Katja ist Bayern-Fan. „Meine Frau war schon Bayern-Fan, bevor sie mich kennengelernt hat“, sagte Baumgart im Podcast „Thekenphilosophen“: „Wir sind jetzt 26 Jahre verheiratet, und das hat nie gestört. Aber ich hoffe, dass sie am Wochenende doch eher ein weinendes Auge hat. Und ich tröste sie dann.“

Der Unterstützung seiner Frau kann er sich trotz allem sicher sein. „Am Ende bin ich schon für Steffen“, sagte Katja Baumgart, die früher im Bayern-Fanshop in Berlin arbeitete: „Auch wenn ich natürlich traurig wäre, wenn die Bayern nicht Meister werden würden.“ In das Spiel in Köln gehen die Bayern mit zwei Punkten Rückstand auf Borussia Dortmund, das den FSV Mainz 05 empfängt.