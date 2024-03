Nach mehrmaligen Verzögerungen soll der Bau des Lkw-Parkplatzes an der B10 bei Wilgartswiesen nun Ende Mai starten. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern auf Anfrage der RHEINPFALZ angekündigt. Dieser soll zur Entlastung der Parksituation an der B10 und damit auch der Anlieger-Orte beitragen, in die Trucker ausweichen, wenn sie wegen Überfüllung keinen Stellplatz finden. In diesem Jahr soll die Anschlussstelle mit Kreisel neu gebaut werden, im kommenden Jahr der eigentliche Parkplatz mit 30 Lkw-, sechs Bus- und 14 Pkw-Stellplätzen sowie WC-Anlage.

