Der Chemiekonzern BASF kündigt für seinen Standort Ludwigshafen einen Stellenabbau in noch nicht genannter Höhe an. Als Grund dafür nannte das Unternehmen sich verschlechternde Rahmenbedingungen und eine deutliche Gewinnabschwächung in Europa und vor allem in Deutschland. Deshalb habe die BASF ein Programm zur Kosteneinsparung von jährlich 500 Millionen Euro in Europa und insbesondere Deutschland beschlossen. Mehr als die Hälfte der Einsparungen sollen am Standort Ludwigshafen umgesetzt werden. Das Programm beinhalte auch einen sozialverträglichen Stellenabbau, sagte am Mittwoch ein BASF-Sprecher.