Das mit Sexismusvorwürfen konfrontierte und daher umstrittene Ballermann-Lied „Layla“ von DJ Robin & Schürze ist zu Deutschlands Sommerhit 2022 gekürt worden. Das teilte am Donnerstag das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment mit.

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von Opinary Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Der Partyhit wurde laut GfK Entertainment mehr als 60 Millionen Mal gestreamt und steht seit fünf Wochen an der Spitze der Charts: „An „Layla“ führt in diesem Sommer kein Weg vorbei“, hieß es aus Baden-Baden von den offiziellen Charts-Ermittlern. „Die repräsentativen Streaming- und Verkaufsdaten ergeben in diesem Jahr ein eindeutiges Bild.“

Der zum Mitgrölen geeignete Ohrwurm „Layla“ dreht sich um eine „Puffmama“, die „schöner, jünger, geiler“ sei. In Würzburg und später auch anderen Städten wurde „Layla“ von Festen verbannt. An dem Lied entzündete sich deshalb auch eine Debatte über angebliche Zensur und den Stellenwert von Kunstfreiheit.

2021 war Ende August der Dance-Pop-Song „Bad Habits“ des britischen Superstars Ed Sheeran zum Sommerhit gekürt worden.

Frühere Sommerhits Deutschlands

2021: „Bad Habits“, Ed Sheeran

2020: „Savage Love (Laxed - Siren Beat)“, Jawsh 685 & Jason Derulo

2019: „Señorita“, Shawn Mendes & Camila Cabello

2018: „Bella Ciao (Hugel Remix)“. El Profesor

2017: „Despacito“, Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

2016: „Don„t Be So Shy (Filatov & Karas Remix)“ - Imany

2015: „Ain't Nobody (Loves Me Better)“, Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson

2014: „Prayer In C“, Lilly Wood & The Prick

2013: „Wake Me Up“, Avicii

2012: „I Follow Rivers (Magician Remix)“, Lykke Li