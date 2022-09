Das Reisezentrum der Deutschen Bahn am Grünstadter Bahnhof ist – wie berichtet – bis Ende Februar 2023 geschlossen. Auf RHEINPFALZ-Anfrage hat sich die Bahn nun zu den Gründen für diese monatelange Schließung geäußert. Die Bahn sei – wie viele andere Unternehmen in Deutschland – von Krankheitsfällen und einer natürlichen Mitarbeiterfluktuation betroffen. „Wir versuchen immer, schnellstmöglich Ersatz für erkrankte Kollegen sowie Nachfolger für ausscheidende Mitarbeiter zu finden, um Auswirkungen auf unsere Kunden zu vermeiden beziehungsweise auf ein Mindestmaß zu reduzieren“, teilt eine Sprecherin des Unternehmens mit. Im Reisezentrum in Grünstadt gelinge das allerdings aktuell leider nicht. Die Kunden werden gebeten, ihre Fahrkarten an den Automaten am Bahnhof oder via App zu kaufen. In einem Aushang heißt es zudem, die Kunden sollen die Reisezentren in Frankenthal und Neustadt sowie die DB-Agentur in Bad Dürkheim nutzen.