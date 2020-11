Alle Züge auf der Strecke Annweiler – Pirmasens fallen vom Mittwoch, 25. November, bis Sonntag, 29. November, aus. Das teilt der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr mit. Es sind Arbeiten an Gleisen, Weichen und Durchlässen geplant. Der Verkehr wird von der Schiene auf Busse verlegt. Wegen der längeren Fahrzeiten auf der Straße weichen die Fahrpläne der Busse zum Teil deutlich von den normalen Zeiten ab. Fahrräder können in den Ersatzbussen nicht mitgenommen werden. Die geänderten Fahrpläne sind unter bauinfos.deutschebahn.com online abrufbar und an den Stationen angebracht, verspricht der Zweckverband.