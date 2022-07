Die B10-Tunnelstrecke bei Annweiler wird diese Woche an zwei Tagen voll gesperrt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) angekündigt. Am Mittwoch wird B10-Umgehung Rinnthal und Sarnstall von 8 bis 16 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Umgeleitet wird über die parallel verlaufende L490 durch Rinnthal und Sarnstall. Am Donnerstag wird die B10-Umgehung Annweiler und Queichhambach von 8 bis 16 Uhr in beide Richtungen nicht befahrbar sein. Die Umleitung erfolgt über die parallel verlaufende L490 durch Annweiler und Queichhambach. Grund sind Mäh- und Grünschnittarbeiten der Straßenmeisterei, welche aufgrund einzuhaltender Sicherheitsabstände nur bei einer Vollsperrung der Bundesstraße durchgeführt werden können.