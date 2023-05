Der Raderlebnistag „Autofreies Lautertal“, der nach mehrjähriger Pause am 6. August stattfinden sollte, ist erneut abgesagt worden. Das teilt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, Harald Westrich, am Freitag „mit großem Bedauern“ mit. Grund sei der Ausbau der B420 in der Ortsdurchfahrt Offenbach-Hundheim (Kreis Kusel) und die damit verbundene Sperrung. Der Verkehr werde derzeit auf die B270 umgeleitet, eine Sperrung des Lautertals zwischen Kreimbach-Kaulbach und Lauterecken sei daher nicht realisierbar. „Trotz intensiver Bemühungen und zahlreicher Gespräche mit den Straßenverkehrsbehörden der Kreise und Verbandsgemeinden konnte keine Lösung gefunden werden, um eine alternative Umleitung – etwa über Radwege – einzurichten. Die vorhandenen Radwege sind zu schmal, um eine sichere Veranstaltung zu gewährleisten“, erläutert Westrich auf Anfrage. Eine verkürzte Sperrstrecke für den Raderlebnistag sei ebenfalls im Gespräch gewesen. „Doch dann haben wir uns dagegen entschieden, weil es den Gesamtcharakter der Veranstaltung kaputt gemacht hätte.“ Außerdem wäre die Strecke dann so kurz ausgefallen, dass sie beispielsweise für E-Bike-Fahrer nicht mehr interessant gewesen wäre. „Wir wissen, dass sich viele Menschen bereits aufs Autofreie Lautertal gefreut haben“, bedauert Westrich die erneute Absage der Veranstaltung, die zuletzt 2018 stattfand. Danach machten diverse Straßenbaumaßnahmen und die Pandemie den Veranstaltern immer wieder einen Strich durch die Rechnung.