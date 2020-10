Ein Autofahrer stieß am Samstag gegen 13 Uhr mit einem Zug auf dem unbeschränkten Bahnübergang in der Nähe des Kuseler Industriegebiets zusammen. Der Fahrer hatte gerade auf der Grünschnittsammelstelle des Landkreises seinen Grünschnitt abgeladen. Auf dem Rückweg hat er sich laut eigener Aussage im Schritttempo dem Bahnübergang genähert und als er vermutete, dass sich kein Zug nähert, sei er losgefahren. In dem Moment sei schon der Zug aus Richtung Kusel angefahren, habe seinen Wagen erfasst und ihn über die Gleise geschleudert. Laut Polizei hat der Zugfahrer mitgeteilt, dass er wie vorgeschrieben ein Signal abgegeben habe. In den vergangenen Jahren ist es schon häufiger zu Unfällen an dem Bahnübergang gekommen. Der Fahrer musste mit einer Schulterprellung ins Krankenhaus. Sein nicht einmal ein Jahr alter BMW besitzt vermutlich nur noch Schrottwert.