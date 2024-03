Eine 20-Jährige aus Ludwigshafen ist am Sonntagnachmittag bei einem Autounfall auf der Kreisstraße 2 zwischen Gerolsheim und Lambsheim schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 16 Uhr in Richtung Lambsheim unterwegs, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Pkw verlor und in den Grünstreifen fuhr. Anschließend geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Pkw einer 60-Jährigen aus Großniedesheim. Das Auto der 20-Jährigen überschlug sich und kam auf der Seite liegend im Feld zum Stillstand. Die Fahrerin wurde laut Polizei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde in ein Krankenhaus in Ludwigshafen gebracht.

Es war wohl Alkohol im Spiel

Die 60-Jährige und ihr 65-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. An den nicht mehr fahrbereiten Wagen entstand ein Schaden von circa 23.000 Euro. Der Grund für den Kontrollverlust der jungen Frau könnte Alkohol gewesen sein, denn die Beamten ermittelten in einem Vortest einen Wert von 1,2 Promille. Für die Unfallaufnahme wurde die K2 komplett gesperrt.