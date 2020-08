Am Sonntag gegen 20 Uhr hat sich der 18-jährige Fahrer eines Opel Astra der auf der K1 von Schweix kommend in Richtung Trulben unterwegs war, mit seinem Wagen überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, verlor der junge Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf den rechten Grünstreifen und auf die Schutzplanke. Dadurch hob der Wagen ab und überschlug sich mehrfach die Böschung hinunter. Im Fahrzeug befanden sich neben dem Fahrer zwei weitere Insassen. Alle drei Personen konnten das Auto selbstständig verlassen. Laut Polizei wurden sie im Anschluss vorsorglich zur medizinischen Überwachung in zwei Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr musste zur Bergung des Fahrzeuges einen Baum entfernen. Die K1 war bis kurz vor Mitternacht voll gesperrt. Am Opel des jungen Mannes entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5500 Euro.