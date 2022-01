Freilaufende Pferde haben am frühen Donnerstagabend auf der Kreisstraße 10 einen Unfall verursacht. Ein 74-jähriger Mann aus dem Donnersbergkreis war nach Polizeiangaben mit seinem Wagen von Alsenbrück-Langmeil in Richtung Münchweiler unterwegs. In Höhe der Salomonsmühle sind vier Pferde auf die Fahrbahn und vor sein Auto gelaufen – sie waren durch ein offenstehendes Tor von ihrer Koppel ausgebüxt. Der Mann versuchte auszuweichen, hat aber trotzdem eines der Tiere mit dem Außenspiegel leicht gestreift. Das Tier blieb jedoch unverletzt. Der Pkw ist anschließend gegen einen Bordstein gestoßen, dabei sind die vordere Stoßstange und eine Radfelge beschädigt worden. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 800 Euro.