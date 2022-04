Der Dämmer-Marathon in Mannheim führt künftig nicht mehr durch Ludwigshafen. Das hat Organisator Christian Herbert mitgeteilt. Grund dafür sind die enorm gestiegen Kosten, insbesondere für die Verkehrssicherung. „Wegen den Coronabeschränkungen konnten wir erst Mitte Februar beschließen, dass der SRH-Dämmer-Marathon stattfinden wird und in die intensive Planung einsteigen. Wir haben dann, insbesondere von den Unternehmen aus dem Bereich Verkehrstechnik, also den Firmen, die auf der gesamten Marathonstrecke die Halteverbotszonen und die Sperrungen aufbauen, Preise genannt bekommen, die bei dem dreifachen unserer Preise aus dem Jahr 2019 lagen“ sagt Herbert: „Es hat sich dann gezeigt, dass wir nicht mit Fantasiepreisen konfrontiert wurden. Die Kosten für die gesamte Marathoninfrastruktur sind ins Unermessliche gestiegen.“

Doppelrunde durch Mannheim

Der Marathon startet nun am 14. Mai auf einer Doppelrunde durch Mannheim. Das gab es schon einmal in den Anfangsjahren. Von 2005 an bis 2019 führte der Kurs durch Mannheim und Ludwigshafen – dann kam die Pandemie und eines der größten Sportereignisse in der Metropolregion Rhein-Neckar wurde zweimal abgesagt. „Die neue Strecke ist kein fauler Kompromiss, um Kosten einzusparen“, betont Herbert: „Doch die überragende Partystimmung in Rheingönheim, die fast schon meditative Stimmung auf der Parkinsel am Rhein entlang wird vielen Läuferinnen und Läufern sicherlich auch fehlen.“ Herbert betont, dass das gegenwärtige Aus Ludwigshafens nicht endgültig sein muss. „Wir werden alle denkbaren Optionen vor der nächsten Veranstaltung 2023 prüfen“, sagt Herbert.