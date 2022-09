Kaiserslautern. Das neue Logistikzentrum des Online-Versandhändlers Amazon in Kaiserslautern hat den Betrieb aufgenommen. Gut 1800 Menschen sollen dort beschäftigt werden, und bis zu 400.000 Artikel am Tag abfertigen. Die werden zu Sortier- und Verteilzentren in Südwestdeutschland und im nahen Ausland transportiert.

Nach Unternehmensangaben ist in den Neubau des gut 45.000 Quadratmeter großen Logistikzentrums – mit insgesamt vier Ebenen – ein dreistelliger Millionenbetrag geflossen. Baustart war im Mai 2021. Laut Amazon gibt es in Deutschland 20 solcher Logistikzentren, in Rheinland-Pfalz außerdem in Koblenz und Frankenthal. Wie ein Unternehmenssprecher am Montag sagte, sei der neue Standort wegen der Grenznähe interessant.

In der Kaiserslauterer Einrichtung kommen die Waren direkt von Herstellern oder Händlern an und werden auf drei Ebenen in Regalen eingelagert. Dabei setzt der Versandhändler auf jede Menge Technik: Mitarbeiter sorgen für Warenannahme, -kontrolle und später die Abfertigung. Unterstützt werden sie von Transportrobotern, die die Lagerregale quasi zu den Arbeitsplätzen fahren, wo die bestellten Waren aus den Fächern herausgenommen werden. Gemeinsam mit rund 15 Kilometern Fördertechnik im Gebäude ersparen die Roboter den Mitarbeiten die Laufwege.

Zum Start am Montag arbeiten zunächst rund 400 Beschäftigte in dem Logistikzentrum. Nach und nach kommen weitere Mitarbeiter hinzu, was eine geordnete Einarbeitung ermögliche. Insgesamt seien mehr als 1150 Arbeitsverträge abgeschlossen worden. Der Amazon-Sprecher betonte, dass das Unternehmen stets mehr als den Mindestlohn zahle. Im kommenden Jahr soll in verschiedenen Berufen ausgebildet werden.

