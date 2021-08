Mit einer koordinierten Kampagne wollen Supermärkte und andere Handelsunternehmen die Corona-Impfbereitschaft in der Bevölkerung stärken. Wie der Handelsverband Deutschland (HDE) und der Immobilienwirtschaftsverband ZIA am Freitag mitteilten, erreichen die beteiligten Firmen täglich rund 40 Millionen Kundinnen und Kunden an zehntausenden Standorten bundesweit. Diese Reichweite wolle die Aktion nutzen.

Beteiligt sind neben Ketten wie Aldi, Edeka und Rewe auch Textilfirmen, Elektromärkte und die Buchkette Thalia. Es werde Plakate und Infobroschüren geben sowie Werbung in den sozialen Medien, außerdem sollen „in enger Abstimmung mit den lokalen Gesundheitsämtern“ an ausgewählten Standorten konkrete Impfangebote gemacht werden. „Wir wollen aufklären und gleichzeitig motivieren“, erklärte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.