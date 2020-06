Der beste Torschütze der Adler der vergangenen, vorzeitig beendeten Eishockey-Saison verlässt Mannheim wohl. Den Kroaten Borna Rendulic zieht es nach Schweden. Dass die Adler den 28-Jährigen noch einmal unter Vertrag nehmen können, scheint ausgeschlossen. „Da habe ich keine Hoffnung“, sagt Manager Jan-Axel Alavaara. Bitter, denn ohne den nach dem Saisonabbruch in der Corona-Krise Anfang März verhängten Transferstopp der Mannheimer wäre es wohl anders gekommen. „Wir hatten gute Gespräche, und Borna wollte noch ein Jahr bleiben“, betont Alavaara.

Mit Järvinen noch in Kontakt

Ähnlich liegt der Fall bei Jan-Mikael Järvinen (32). Auch er mochte 2019 als Neuzugang nur einen Einjahresvertrag. „Beide, Mixa und Borna, wollten sich die deutsche Liga erstmal ansehen“, sagt Alavaara. Järvinen trainiere derzeit in seiner finnischen Heimat. Er und Rendulic hatten in ihrer Sturmreihe prächtig harmoniert. Mit Järvinen ist Alavaara aber nach eigener Aussage noch in Kontakt und in Gesprächen. Bei beiden Profis versteht der Manager, dass sie mit Blick auf die im Eishockey ohnehin ungewisse Zukunft Planungssicherheit haben möchten.