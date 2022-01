Für seinen Stockcheck gegen Ex-Teamkollege Cody Lampl in der am Mittwochabend mit 1:2 verlorenen Begegnung bei den Straubing Tigers ist David Wolf, Stürmer der Adler Mannheim, vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey-Liga für zwei Partien gesperrt worden. Für zwei jüngst coronabedingt verlegte Auswärtspartien der Adler gibt es derweil neue Termine. Beim ERC Ingolstadt soll nun am Montag, 7. März, gespielt werden. Die Partie bei den Iserlohn Roosters soll am Mittwoch, 23. März, stattfinden.