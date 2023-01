Nach zuletzt drei Siegen hat es die Adler Mannheim ausgerechnet gegen die Schwenninger Wild Wings wieder erwischt. Im Baden-Württemberg-Duell der Deutschen Eishockeyliga unterlagen die Badener den Schwaben mit 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). „Das war sicher unsere schlechteste Leistung, seit ich in Mannheim bin“, fasste Neuzugang Joe Cramarossa die Leistung der Adler kurz und überaus zutreffend zusammen.

So verpassten die Gastgeber im ersten Durchgang trotz bester Gelegenheiten den Führungstreffer, ehe Adler-Leihgabe Florian Elias die Schwenninger in Führung schoss (6.). Gegen das Abwehrbollwerk der Gäste fiel der Mannschaft von Bill Stewart nicht viel ein, weder in Gleichzahl, noch mit einem Spieler mehr auf dem Eis. Das machten die Wild Wings besser und vor allem effektiver. Tyson Spink (39.) und Alexander Karachun (49.) in Überzahl ließen den Schwenninger Anhang unter den 8393 Zuschauern jubeln.