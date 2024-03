Im Duell der Schwergewichte der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) haben die Eisbären Berlin den Adlern Mannheim einen weiteren Tiefschlag verpasst. Im vierten Play-off-Viertelfinale setzte sich der DEL-Rekordmeister dank einer starken Defensivleistung beim achtmaligen Champion mit 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) durch und baute seine Führung in der Best-of-seven-Serie auf 3:1 aus. Mit einem Sieg am Dienstag in eigener Halle könnten die Eisbären bereits ins Halbfinale einziehen. Vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften SAP-Arena brachte Marcel Noebels die Berliner in Führung (17.). Im zweiten Drittel drängte Mannheim auf den Ausgleich, ließ aber mehrere hochkarätige Chancen liegen. Erst im Schlussabschnitt gelang Jordan Szwarz das 1:1 (52.). Tobias Eder in Überzahl (58.) und Manuel Wiederer mit einem Schuss ins leere Tor (59.) sorgten in den Schlussminuten für die Entscheidung.