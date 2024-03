Die Adler Mannheim treffen in den Pre-Play-Offs der Deutschen Eishockey Liga auf die Nürnberg Ice Tigers. Platz sieben hatten sie sich am Freitag mit einem souveränen 6:1-Sieg (2:1; 2:0; 2:0) im direkten Duell bei enttäuschenden Kölner Haien Platz gesichert. Zwar gingen die Gastgeber vor 18.600 Zuschauern durch den ehemaligen Adler Jason Bast früh in Führung (6.), aber Daniel Fischbuch mit einem tollen Solo (13.) und Jyrki Jorkipakka (19.) sorgten vor der Drittelpause noch für die Adler-Führung. Im Mitteldrittel waren es zwei Tore in Überzahl, die früh die Weichen zum Mannheimer Sieg stellten. Matthias Plachta (25.) und Daniel Fischbuch (26.) trafen jeweils per Schlagschuss. Als Ryan MacInnis elf Minuten vor dem Ende zum 5:1 für die Adler traf, traten die ersten Kölner Zuschauer den Heimweg an (49.). Den Schlusspunkt setzte der überragende Daniel Fischbuch, der mit seinem dritten Treffer des Abends für den Endstand sorgte und seinen ersten Hattrick im Adler-Trikot feiern durfte (55.). Am Sonntag kommt es nun zur Neuauflage des DEL-Traditionsduells zwischen zwei Gründungsmitgliedern der Liga. Auftakt der Best-of-three-Serie gegen Nürnberg ist um 16.30 Uhr in der SAP-Arena.