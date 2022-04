Die Adler Mannheim werden im Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga ab Sonntag, 10. April, zunächst auswärts auf die Straubing Tigers treffen. Sie gewannen zwar am Freitagabend 4:1 gegen die Grizzlys Wolfsburg, können jedoch Straubing, das gleichzeitig Meister Eisbären Berlin 6:3 bezwang, nicht mehr von Tabellenrang vier verdängen. Korbinian Holzer, Ruslan Iskhakov und Borna Rendulic (beide jeweils in doppelter Überzahl) sowie Matthias Plachta (ins zugunsten eines weiteren Feldspielers verwaiste Tor) trafen in der SAP-Arena vor 8280 Zuschauern für die Adler.

Punktrundenabschluss beim Absteiger

Ihr letztes Punktspiel der Saison bestreiten die Mannheimer am Sonntag (14 Uhr) beim sportlichen Absteiger Krefeld Pinguine, der allerdings gegen seine Versetzung in die DEL2 klagen will. Der Grund: angebliche Wettbewerbsverzerrung wegen vieler coronabedingter Spielverlegungen und Spielausfälle.