Schützenfest für die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey-Liga. Trotz eines 0:1-Rückstands überrannte der Tabellenführer die Augsburger Panther mit 7:1 (1:1, 4:0, 2:0). Die Tore erzielten Sinan Akdag, Jordan Szwarz (in Unterzahl), Nigel Dawes in seinem 1000. Ligaspiel als Profi, Joonas Lehtivuori, David Wolf bei seinem Comeback nach sechsmonatiger Verletzungspause, Mark Katic und Borna Rendulic.