Die Adler Mannheim können überraschend wieder auf Nationalspieler Lean Bergmann setzen. Der 22-Jährige war zwar am Donnerstag vor einer Woche positiv auf das Coronavirus getestet und in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt worden – dies nach den in Baden-Württemberg gültigen Regeln. Da er aber seinen Hauptwohnsitz in Iserlohn hat und das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises für ihn zuständig ist, gilt für ihn die Landesverordnung Nordrhein-Westfalens. „Weil ich geimpft bin, keine Symptome hatte, konnte ich mich nach fünf Tagen aus der Quarantäne heraustesten“, berichtete Bergmann, der am Mittwoch mit der Mannschaft trainierte.

Die vier weiteren positiv getesteten Spieler der Adler – Joonas Lehtivuori, Moritz Wirth, Florian Elias und Markus Eisenschmid – haben ihre 14-tägige Quarantäne beendet, müssen sich nun aber Gesundheitstests und einem in der Deutschen Eishockey-Liga obligatorischen Aufbauprogramm unterziehen. Ihre Rückkehr ist frühestens in zwei Wochen zu erwarten. Stürmer Ruslan Ruslan Iskhakov fällt wegen einer Fußverletzung drei bis vier Wochen lang aus. Am Freitag (19.30 Uhr) empfangen die Adler zum ersten Heimspiel der DEL-Saison die Nürnberg Ice Tigers.