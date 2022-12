Von acht Autos, die in der Mozartstraße und in der Lisztstraße in Grünstadt geparkt waren, hat ein bislang unbekannter Täter die Scheibenwischer abgerissen. Die Polizei fragt nun: Wer weiß, wer das getan hat? Die Beamten nehmen unter Telefon 06359/9312-0 Hinweise entgegen. Den Schaden geben sie mit rund 800 Euro an.