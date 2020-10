Auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim sind mehrere größere Fahrzeuge, darunter auch Lkw, am Dienstagnachmittag zusammengestoßen. Dabei ist mindestens ein Lkw-Fahrer verletzt worden. Die A6 musste laut Polizei kurz nach der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg in Mannheimer Fahrtrichtung voll gesperrt werden. Flüssigkeiten der Fahrzeuge haben sich demnach auf die Autobahn verteilt. Eine Umleitung ist eingerichtet worden, allerdings seien alle Ausweichstrecken bereits überlastet. Der Verkehr staut sich an der Unfallstelle auf rund zehn Kilometer. Die Polizei geht davon aus, dass die Sperrung noch länger andauern werde. Wir berichten weiter.