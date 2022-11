Fast auf den Tag genau 80 Jahre nach dem schrecklichen Ereignis ist die Zerstörung – aber auch der Wiederaufbau – der Grünstadter Martinskirche Thema eines Vortrags. Richarda Eich vom Altertumsverein berichtet am Dienstag ab 19 Uhr in der Alten Lateinschule anhand von Unterlagen des Kirchenarchivs zunächst über den 6. Dezember 1942, als fast die komplette Martinskirche Opfer britischer Brandbomben wurde. Weiteres Thema des Abends ist aber auch der Wiederaufbau, „der Mut des damaligen Presbyteriums, in den schweren Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg dieses schwierige Projekt anzugehen“, so Eich.