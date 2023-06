Ein 65 Jahre alter Mann aus dem Raum Stuttgart ist am Samstag bei einer Kollision zweier Motorräder bei Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße) auf der B48 zwischen Rinnthal und Johanniskreuz ums Leben gekommen. Ein 34-Jähriger geriet mit seinem Motorrad in die Gegenfahrbahn und prallte in das entgegenkommende Fahrzeug, wie die Polizeidirektion Landau mitteilte. Der 65-Jährige starb noch am Unfallort. Der 34-Jährige aus dem Raum Mannheim kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus, hieß es. Ein Gutachter soll den Unfallhergang rekonstruieren.