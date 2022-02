(Aktualisiert) Bei einem schweren Unfall auf der B 47 bei Hettenleidelheim ist am Mittwochvormittag eine 60-jährige Frau verstorben. Zwei weitere Personen sind schwer verletzt worden.

Die 60-jährige Autofahrerin ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf der B47 auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Die Frau war in Höhe der Raststätte Pfalz aus Richtung Hettenleidelheim in Richtung Autobahn unterwegs. Warum sie auf die Gegenspur geriet, ist unklar.

Bei der Kollision habe der Lkw-Fahrer die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren, das daraufhin quer auf der Fahrbahn stehenblieb, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Eine 53-jährige Fahrerin, die hinter dem Auto herfuhr, habe nicht mehr rechtzeitig anhalten können, so dass es zu einem weiteren Zusammenstoß mit dem Lkw kam. Die 60-jährige Autofahrerin wurde an Ort und Stelle reanimiert, sie verstarb jedoch an der Unfallstelle. Mit ihr im Auto war ihr 64-jähriger Ehemann, der bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen erlitt. Auch die 53-jährige Frau aus dem anderen Auto wurde beim Aufprall schwer verletzt.

Beide schwerverletzten Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. Der 38-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Derzeit ist die B47 zwischen der Autobahn-Anschlussstelle Wattenheim und Hettenleidelheim/Tiefenthal vollgesperrt. Es erfolgt eine örtliche Umleitung durch Hettenleidelheim. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache in Auftrag gegeben.