Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat im Vergleich zum Vortag 1131 neue Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gemeldet (Stand: 14.10 Uhr). Das sind 48.239 Fälle seit Beginn der Pandemie; 30.188 Menschen gelten als genesen, 887 mehr als am Vortag. 17.407 Personen gelten als aktuell infiziert. Die Anzahl der im Zusammenhang mit einer Infektion Verstorbenen erhöht sich um 36 auf 644. Am Vortag lag die Anzahl der innerhalb eines Tages gezählten Verstorbenen noch bei 16 (608 gesamt).

In der Pfalz gibt es gegenüber dem Vortag 549 neu gemeldete Infektionen. Damit erhöht sich die Anzahl aller seit Beginn der Pandemie gemeldeten pfälzischen Fälle auf 17.549. Die Anzahl der Todesfälle erhöht sich um 16 auf nun 216. Die als genesen geltenden Fälle erhöhen sich um 338 auf 9810. In neun der 16 pfälzischen Kommunen sind neue Todesfälle gemeldet worden. Sieben der 16 neuen Toten wurden demnach in Ludwigshafen verzeichnet. Zwei neue Todesfälle registrierte der Kreis Südliche Weinstraße. Jeweils einen neuen Todesfall gab es in Frankenthal, der Stadt Kaiserslautern, Speyer sowie in den Kreisen Bad Dürkheim, Germersheim, Südwestpfalz und im Rhein-Pfalz-Kreis.

Spitzenreiter bei den Gesamtfällen in der Pfalz bleibt die Stadt Ludwigshafen mit nun 3175 bestätigten Infektionen (+162). Fünf weitere Kommunen in der Pfalz haben mehr als 1000 bestätigte Fälle: der Rhein-Pfalz-Kreis 1977 mit (+95), der Kreis Germersheim mit 1758 (+29), der Kreis Kaiserslautern mit 1478 (+22), der Kreis Bad Dürkheim mit 1461 (+49) und die Stadt Kaiserslautern mit 1193 (+7).

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage) ist in lediglich vier pfälzischen Kommunen leicht zurückgegangen. Am niedrigsten ist der Wert nun in der Stadt Kaiserslautern mit einer Inzidenz von 78 (-13). Am höchsten ist der Inzidenz-Wert jetzt in Ludwigshafen mit 374 (+70) gefolgt von Speyer mit 322 (+18), Frankenthal mit 276 (+26) und dem Rhein-Pfalz-Kreis mit 271 (+42). Einige Kommunen haben nun zwar einen Inzidenz-Wert von unter 100, sind aber noch immer weit weg von dem angestrebten Wert unter 50 entfernt.