Zum Schluss musste ein paar Minuten gezittert werden, aber dann gab es die Erleichterung: MIt einem 3:2 gegen den VfB Lübeck hat der SV Waldhof Mannheim einen großen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt in der Dritten Liga gemacht.

Die Mannheimer gerieten durch einen 20-Meter-Schuss von Ersin Zehir früh in Rückstand (6.), schafften mit einem Doppelschlag aber recht bald die Wende. Dominik Martinovic (18.) und Dennis Jastrzembski (20.) schafften innerhalb von drei Minuten die Wende zum 2:1. Zwei Minuten vor der Pause erhöhte Martinovic durch einen Handelfmeter auf 3:1 (43.).

Nach der Pause erhöhte Lübeck den Druck, doch es reichte nur noch zum Anschlusstreffer von Ryan Malone in der 83. Minute. Josepha Boyamba hatte in der 86. Minute mit einem Pfostenschuss Pech, so dass es bis zum Ende spannend blieb.

Durch die drei Zähler gegen Lübeck haben die Mannheimer jetzt acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den aktuell der 1. FC Kaiserslautern einnimmt.