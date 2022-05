Der TSV Schott Mainz hat den Pokal des Südwestdeutschen Fußballverbands mit in die Landeshauptstadt nehmen dürften. Die Mainzer ließen am Samstag in Weingarten Final-Gegner FK Pirmasens keine Chance. 3:0 (1:) siegte die Elf von Trainer Sascha Meeth im Duell der beiden Regionalliga-Absteiger. 1008 Zuschauer verfolgten das Endspiel, das bei schönstem Wetter praktisch keine Spannung zu bieten Finale. Die Mainzer siegten hochverdient. Zwei Treffer erzielte Giorgio del Vecchio, einen steuerte Etienne Portmann bei.