Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen bleibt in der Erfolgsspur: Die Mannschaft von Trainer Michel Abt gewinnt nach einem harten Kampf am Samstagabend in Aschaffenburg beim Tabellenelften TV Großwallstadt mit 29:28 (13:13). Der beste Eulen-Spieler, der Halbrechte Jannek Klein, legte vier Sekunden vor dem Spielende mit seinem siebten Treffer die zwei Punkte für die Ludwigshafener ins Osternest. Nach den Erfolgen gegen den HC Elbflorenz und den HC Motor Saporischschja war es der dritte Eulen-Sieg in Folge.

18 Sekunden vor der Schlusssirene hatte Coach Abt seine letzte Auszeit genommen, den sieben Feldspielern, die er danach reinschickte, einen klaren Plan mit an die Hand gegeben. „Der Spielzug war klar auf Jannek angesagt. Wir haben versucht, die Uhr bis auf vier, drei Sekunden runterzuspielen und ihn dann werfen zu lassen. Das hat dann ja auch geklappt“, sagte der gute Eulen-Spielmacher Pascal Bührer (fünf Tore) erleichtert lachend nach der Partie. „Auf die 60 Minuten gesehen haben wir verdient gewonnen“, urteilte Trainer Abt am Ende.

Über die gesamte Spielzeit hatten sich die Eulen allerdings auch die Zähne an TVG-Torwart Petros Boukovinas ausgebissen. Der 29-Jährige war bester Akteur der Gastgeber, kam auf 16 Paraden, inklusive drei parierter Strafwürfe. Nach dem 13:13 zur Pause hatten die Pfälzer einen Blitzstart, führten zwischenzeitlich mit vier Toren (25:21, 47.) und waren auch in der 54. Minute noch mit drei Toren vorne. Es wurde aber noch mal ganz eng, weil die Eulen in dieser Phase gute Einwurfchancen nicht nutzen konnten.

Beste Eulen-Torschützen waren neben Klein und Bührer noch Lion Zacharias (5) und Kapitän Maximilian Haider (4), auf TVG-Seite trafen Finn Wullenweber (7), Adrian Kammlodt und Thomas Rink (je 5) am häufigsten.