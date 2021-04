Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben zum Wochenbeginn 632 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die landesweite Inzidenz stieg auf 117,7, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Vor einer Woche waren es 103,9, vor einem Monat 53,8. Bei den über 60-Jährigen wurden am Montag 67,4 Infektionen auf 100.000 Einwohner dieser Altersgruppe in den zurückliegenden sieben Tagen registriert – also weniger als in der Gesamtbevölkerung.

Aktuell sind 12.442 Menschen im Land mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Patienten, die mit oder an dem Virus starben, stieg um sieben auf 3405 (Stand 14.10 Uhr).

Für die Pfalz wurden in Summe 218 neue Infektionen gemeldet. Die Anzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle liegt damit für die Pfalz bei 45.498. Es werden außerdem fünf neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. 1493 Menschen wurden damit seit Februar 2020 in der Pfalz als verstorben registriert. 39.525 Personen gelten als gesundet. Aktuell infiziert sind am Montag laut Landesstatistik 4480 Pfälzer.

Die höchste Inzidenz im Land gab es am Montag in der Stadt Worms mit 216,7. Danach folgen Ludwigshafen (206,1), der Kreis Germersheim (174,4) und Speyer (174,0). Über einer Inzidenz von 100 sind 20 der 36 Kreise und Städte. Die niedrigsten Inzidenz hat der Kreis Bitburg-Prüm mit 59,6. In der Pfalz ist die Inzidenz im Kreis Kusel am niedrigsten (61,2).