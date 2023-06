Die Polizei sucht nach Verkehrsteilnehmern, die Hinweise zum Vorfall gegeben können, der sich am Samstagmorgen auf der A65 in Höhe Landau ereignet hat und der sie gefährdet haben könnte. Eine 35-jährige ortsfremde Autofahrerin hatte im Bereich der Anschlussstelle Landau-Nord die Orientierung verloren und war in die falsche Richtung auf die Autobahn gefahren. Die Polizei wurde über die Geisterfahrerin verständigt. Sie sperrte kurzfristig die Fahrbahn, bis die Frau die A65 wieder verließ. Zeugen gaben den Beamten das Kennzeichen durch, weshalb sie die Fahrerin ermitteln konnten. Die 35-Jährige muss nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro bezahlen. Zudem hat sie ein befristetes Fahrverbot zu befürchten. Hinweise an die Polizeiinspektion Edenkoben unter Telefon 06323 9550.