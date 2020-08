In Graben-Neudorf bei Karlsruhe ist es am Freitagabend zu einem Brand eines Einfamilienhauses gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde das Feuer kurz vor 18 Uhr von einer Anwohnerin entdeckt. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Balkon des Hauses. Obwohl die Freiwillige Feuerwehr schnell vor Ort war, konnte ein Ausbreiten des Feuers nicht verhindert werden. Dadurch stand die komplette nördliche Hauswand in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brandherd schließlich feststellen und löschen. Das Gebäude ist nach dem Brand unbewohnbar. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Hausbewohner konnten bei Verwandten untergebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.