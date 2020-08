Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt in Lambsheim hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag einen 17-jährigen am Steuer eines VW Golfs erwischt, der unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand. Laut Polizei stellten die Beamten vor Ort 1,08 Promille Atemalkohol fest und Tests auf THC reagierten positiv. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Weil der 17-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis zudem ohne Begleitperson unterwegs war, aber lediglich eine Prüfbescheinigung „Begleitetes Fahren ab

17 Jahre“ vorzeigen konnte, werden neben der Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz weitere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Fahrens ohne Begleitperson.