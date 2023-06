Bei einem Dachstuhlbrand in Westerburg (Westerwaldkreis) Rheinland-Pfalz ist eine 13-Jährige ums Leben gekommen. Dies bestätigte die Polizei in Westerburg am Freitag. Der Brand in einem Mehrfamilienhaus war am Donnerstagmorgen ausgebrochen und sorgte für einen Großeinsatz. Neben der Feuerwehr der Verbandsgemeinde wurden auch weiteren Feuerwehren aus der Umgebung alarmiert. Insgesamt waren mehr als 90 Feuerwehrkräfte vor Ort.

Drei davon wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Das Haus wurde den Behörden zufolge durch den Brand unbewohnbar. Wie es zu dem Brand kam, war noch unklar. Dazu nahm die Polizei Ermittlungen auf.