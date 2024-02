Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Paul Wanner schoss den Aufsteiger in der 19. Minute 1:0 in Führung. Doch der FCK fand eine Antwort. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff gelang Ragnar Ache mit einem sehenswerten 18-Meter-Schuss der verdiente 1:1-Ausgleich.

Der 1. FC Kaiserslautern hat die Chance verpasst, in der Zweitligatabelle einen Schritt nach vorne zu machen. Die Lauterer verloren am Sonntag 1:2 (1:1) bei der SV Elversberg. Vier Tage nach dem Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals landeten die Roten Teufel hart auf dem Boden des Ligaalltags.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via GlomexSport.

