Nicht der Alkohol war schuld: Zwar nahmen Beamte des Schwerverkehrskontrolltrupps der Zentralen Verkehrsdienste Rheinpfalz bereits das Alkoholmessgerät zur Hand, als sie den Fahrer eines 7,5-Tonners an der Tank- und Rastanlage Dannstadt West an der A61 kontrollierten. Denn der 38-jährige Fahrer wirkte nach Angaben der Polizei sehr träge und schien bereits mit der Herausgabe seiner Dokumente vollkommen überfordert. Wie die Polizei gestern mitteilte, stellte sich bei der Kontrolle am Freitag dann jedoch heraus, dass der Fahrer nicht betrunken, sondern schlicht völlig übermüdet war. Was Wunder, war er doch schon seit 13 Stunden unterwegs. Eine Auswertung der Fahrerdaten ergab, dass er schon seit fast zwei Wochen täglich 15 Stunden am Steuer gesessen und nur kurze Schlafpausen eingelegt hatte. Weiterfahren durfte er nun nicht mehr. Ihm droht nun ein hohes Bußgeld, und auch sein Arbeitgeber wird sich laut Polizei für die schwerwiegenden Verstöße verantworten müssen. Das Gewerbeaufsichtsamt wird in Kenntnis gesetzt.