Für den Zweitligisten SC Neustadt stehen nach ihrem jüngsten Erfolg gegen Fulda in dieser Runde nur noch Auswärtsspiele an. Am Samstag haben sie trotzdem Heimrecht: im Pokalwettbewerb. Ausgerechnet gegen Zweitliga-Spitzenreiter München.

Mit einem 21:5 (4:2, 5:0, 5:1, 7:2)-Sieg gegen die Wasserfreunde Fulda beendet Wasserball-Zweitligist SC Neustadt seine Heimspiele dieser Runde im Stadionbad. Vorerst sind die Männer von Coach