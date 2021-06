In Mußbach und Gimmeldingen können seit 1. Juni keine Päckchen oder Pakete mehr zu den Post-Partnerfilialen gebracht oder von dort abgeholt werden. Wie ein Sprecher der Deutschen Post auf Nachfrage mitteilt, habe die Post den Vertrag mit der Bäckerei als Vertragspartner für beide Standorte gekündigt. Die Begründung, so der Sprecher: „Es hat einfach nicht mehr gepasst.“ Der Bäckerei-Inhaber war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Das Unternehmen sucht nun nach neuen Partnern für die beiden Ortsteile. Für den Fall, dass keine gefunden werden, plant die Post jeweils Interimsfilialen. Dazu benötige sie jedoch Verkaufsräume. Weitere Partner-Standorte der Deutschen Post oder die nächste Packstation sind online unter www.deutschepost.de/standortsuche zu finden.

