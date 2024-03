Amphetamin, Methamphetamin und Cannabis hatte ein 41-Jähriger intus, als ihn die Polizei in seinem Sprinter am Donnerstag in der Maximilianstraße kontrolliert hat. Laut Polizeibericht war es nicht die erste Drogenfahrt des Weinheimers: Bereits zum dritten Mal saß er unter Drogeneinfluss hinterm Steuer, wie die Ermittlungen ergaben. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Die Autoschlüssel nahm ein Bekannter entgegen. Der 41-Jährige muss nun erneut mit einem Straf- sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über die Drogenfahrt informiert. Sie prüft unter anderem, ob die Entziehung der Fahrerlaubnis notwendig ist. Wer innerhalb der letzten zwölf Monate „harte“ Drogen wie Amphetamine konsumiert hat, muss damit rechnen, sofort den Führerschein entzogen zu bekommen.