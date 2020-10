Noch sind Herbstferien und sehr viele Wohnmobilisten unterwegs. Deshalb stellen sich die Neustadter Reisemobilfreunde die Frage, warum der Parkplatz an der Sporthalle des Schulzentrums Böbig, direkt beim offiziellen Wohnmobilstellplatz in der Martin-Luther-Straße, nicht in den Ferien geöffnet wird. Der offizielle Stellplatz ist bestens belegt, auch die privat angebotenen Flächen sind ausgebucht. Das Ausweichen auf den Sporthallen-Parkplatz sei nicht mehr möglich, antwortet auf Anfrage die städtische Tourist-Gesellschaft. Sie hatte sich wiederum bei der Schulverwaltung schlau gemacht: Demnach sei es wohl immer wieder zu Problemen gekommen.