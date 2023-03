Neustadt ohne seinen Wald? Undenkbar. Wie der Stadtwald sich künftig aufstellen muss, beschreiben die Förster Jens Bramenkamp und Michael Leschnig. Dabei geht es ihnen allerdings um viel mehr als Wirtschaftspläne und Naturschutz.

Wie viel Wald hat Neustadt?

Mit 4830 Hektar eigener Waldfläche ist Neustadt der größte kommunale Waldbesitzer in Rheinland-Pfalz. Hinzu kommen 200 Hektar Privat- und Bundeswald. Seit 2002 wird der Stadtwald nach ökologischen, ökonomischen und sozialen Vorgaben des FSC-Siegels (Forest Stewardship Council) bewirtschaftet.

Wer kümmert sich?

Drei kommunale, also von der Stadt angestellte Förster kümmern sich um drei Reviere: Jens Bramenkamp ist zuständig für das Revier rund um das Hambacher Schloss samt Hohe Loog. Das Revier Spangenberg ab dem Naturfreundehaus in Richtung Westen bis zur Burg Spangenberg bei Erfenstein betreut Klaus Burkhart. Der Wald am Haardtrand nördlich von Neustadt sowie der Ordenswald bei Lachen-Speyerdorf und der Geinsheimer Großwald gehören zum Revier von Tobias Drisch. Das Forstamt Haardt mit Sitz in Landau ist als untere Forstbehörde des Landes im Spiel. Sein Leiter ist seit sieben Monaten Michael Leschnig, der Neustadt gut kennt, weil er hier zwölf Jahre gelebt hat.

Wie wird er bewirtschaftet?

Von den jährlich möglichen 25.000 Festmetern werden maximal nur zwei Drittel bis drei Viertel eingeschlagen. Ziel ist, dass der Wald wächst und holzreicher wird. Neustadt lässt zudem mehr „Wildnisflächen“ zu, als es müsste, indem knapp zehn statt fünf Prozent der Waldfläche nicht bewirtschaftet werden. Für 2023 ist ein Gesamteinschlag von nur 9500 Festmetern vorgesehen. Es soll nicht riskiert werden, für eher schlechte Bäume aus dem Vorderwald keine Abnehmer zu finden, in der Regel Selbstwerber-Firmen, die Industrieholz in ganzen Stämmen kaufen und es im Sägewerk aufarbeiten lassen.

Wie sieht es 2023 in Euro aus?

Im laufenden Jahr rechnet der städtische Forst mit Einnahmen von 524.000 Euro bei Ausgaben von 1,27 Millionen Euro, was einen Fehlbetrag von 750.000 Euro ausmacht, den die Stadt ausgleichen muss.

Ist das ein großes Problem?

Im Gegensatz zu kleinen Gemeinden, die auf gute Erträge aus ihrem Wald angewiesen seien, sei das bei der Stadt Neustadt nicht der Fall, so Förster Jens Bramenkamp: „Wir sind in der glücklichen Lage, nur einen kleinen Anteil an dem großen Haushalt zu haben.“ Zudem setzten Stadtverwaltung und Stadtpolitik vor allem auf Nachhaltigkeit und Ökologie bei der Waldbewirtschaftung. Die Multifunktionalität des Waldes in Neustadt sei ihnen extrem wichtig.

Was heißt Multifunktionalität?

Heute geht es vor allem um die Walderhaltung. Zwar sind die klassische Holzernte und Einnahmen durch die Jagdpacht weiter wichtig, spielen auch Fördermittel eine Rolle. Doch neben der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung stehen das nachhaltige Wirtschaften, Naturschutz, Lärmschutz, Wasserschutz, Stichwort Ordenswald, und natürlich die Erholungsfunktion.

Welche Rolle spielen Nadelbäume noch?

Nadelbäume sind aus Sicht der Forstleute „ein ganz heißes Thema“, weil sich die Sägewerksindustrie in den vergangenen Jahrzehnten auf Nadelholz spezialisiert hat. Dem könne sich auch der Forst nicht ganz verschließen. Andererseits werde viel geforscht, gebe es neue Produkte, darunter Balkenkonstruktionen aus Buchenholz. Bramenkamp und Leschnig gehen davon aus, dass Fichte, Kiefer und auch die Douglasie an Bedeutung verlieren werden.

Ist das ein Problem für sie?

„Für uns als Forstleute steht die Walderhaltung im Vordergrund“, sagen Leschnig und Bramenkamp. Es sei ja nicht so wie nach dem Zweiten Weltkrieg, als schnellwachsende Hölzer zum Wiederaufbau gefragt waren, auch wenn die Förster heute mit diesem Erbe umgehen müssten. Oberstes Ziel angesichts der Klimakrise sei aber nun die Walderhaltung.

Erhalten, aber wie?

Das Ziel lautet: soviel Fläche wie möglich mit Wald bedecken. Bramenkamp: „Keine Baumart ist frei von Schadfaktoren, das Ei des Kolumbus gibt es da nicht.“ Aber die Traubeneiche sei eine wichtiges Pferd, auf das die Neustadter Revierförster bei der Naturverjüngung setzen. Gleiches gilt für die Buche, „wir sind ja ein Buchenland“. In deren Genom gebe es Sequenzen, die sozusagen aktiviert werden, wenn sich die Umweltbedingungen ändern, es konkret heißer und trockener wird. Auch die Esskastanie sei eine Baumart der Zukunft. Punktuell und damit experimentell soll deshalb versucht werden, solche Arten aus der Schwarzmeerregion, der Türkei und vom Balkan, wo es auch Nachtfrost gibt, im Stadtwald zu pflanzen. „Also nichts Exotisches wie die Atlaszeder“, unterstreicht Bramenkamp.

Wäre die Fläche nach dem Brand am Hambacher Schloss ein Versuchsfeld?

Der Forst hält sich dort heraus, da es sich um Privatwald handelt und zudem um ein Naturschutzgebiet in der Regie der städtischen Umweltabteilung. Die Baumstümpfe hatten schon wenige Wochen nach dem Brand wieder ausgetrieben. Aber: Eine Forstanwärterin schreibt ihre Bachelorarbeit zu diesem Thema, demnächst gibt es einen ersten Ortstermin. Das ist für Bramenkamp sehr interessant, „da ja auch wir mit Flächen nach einem Waldbrand wenig Erfahrung haben“.

Wie geht der Forst mit zunehmender Waldbrandgefahr um?

Laut Leschnig wird es auf Vorschlag des Forstamts Haardt einen Termin im Hambacher Schloss in Regie des Umweltministeriums geben. Dabei soll vorgestellt werden, wie der Gefahr vorgebeugt werden kann. Der Umbau in Laubwald gehöre dazu. Diskutiert werden müsse aber ebenso, inwieweit Totholz beseitigt werden muss, obwohl es angesichts der armen Böden als Biomasse wichtig ist. Aber es sei eben auch eine Brandlast, und in Neustadt reiche die Bebauung oft bis an den Waldrand heran. In Königsbach zum Beispiel, wo auch noch eine Kernzone des Biosphärenreservats liegt, „sind wir immer noch an dem Thema dran, welche Wege für die Feuerwehr freigeräumt sein müssen“, so Bramenkamp.

Auch mehr Wasser im Wald?

Ein weiterer Punkt: mehr Wasserrückhalt im Wald, vor allem wegen der Hochwasser- und Starkregengefahr, aber auch im Kampf gegen die Dürre. Dazu sollen die Naturräume besser genutzt werden, zum Beispiel, indem entlang der Waldwege das Regenwasser besser in den Wald abfließt. Dazu können auch ausgebaggerte Mulden in regelmäßigen Abständen dienen. Bramenkamp: „Das sieht wild aus, hat aber große Wirkung.“ Angesichts des riesigen Gebiets kann das aber immer nur dann realisiert werden, wenn die Wege ohnehin instandgesetzt werden wie nach einer Holzernte.

Auf wie viele Jahre wird geplant?

Neben den jährlichen Forstwirtschaftsplänen gibt es ein auf zehn Jahre angelegtes Forsteinrichtungswerk, eine Art Flächennutzungsplan. Es geht um Inventur, Planung und Kontrolle, wo der Stadtwald im Jahr 2035 stehen soll. Abgesegnet wird es ebenfalls vom Stadtrat.

Entspricht das noch der Zeit?

Diese Langzeitplanung sei das eine, eine „Waldvision“ über das Forstfachliche hinaus das andere. Waldvision ist der Arbeitstitel, den Michael Leschnig seiner Idee für Neustadt gegeben hat, die er gern gemeinsam mit der Stadt entwickeln würde. Die Grundannahme: Mit dem Wald besitzt Neustadt ein weiteres Alleinstellungsmerkmal, über die Stadt der Demokratie hinaus, und das könnte stärker unterfüttert werden. Die Stadt sei der größte kommunale Waldbesitzer im Land und die zweitgrößte weinbautreibende Kommune. Daher sollte alles rund um den Wald – von der Umweltbildung über die Waldbrandprävention bis hin zur Freizeitgestaltung – in dauerhafte Angebote eingebettet werden: Bürger über das informieren, was passiert, Führungen anbieten oder auch regelmäßige Newsletter.

Hilft der Forst mit?

„Wir als Stadtwald bringen uns da gern ein“, sagt Bramenkamp, „auch um zu vermitteln, was hinter allem steckt.“ Viele interessierten sich für den Wald, wissen die Forstleute. Und das könnte man nutzen, um Strukturen zu schaffen mit Ehrenamtlichen wie den Pfälzerwald-Vereinen, den Guides des Biosphärenreservats, den „Waldschatten“ und Umweltverbänden. Dabei könne der Forst jederzeit Hilfestellung geben: „Wir sind die Fachleute für den Wald, zumal sich unsere Aus- und Fortbildung an die neuen Bedingungen anpassen.“ Das sei eine ganz andere Qualität von Arbeit, als Bäume auszuzeichnen und Fuhrunternehmer einzuweisen.