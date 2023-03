Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Haardt sowie Teile von Gimmeldingen und Mußbach werden die nächste Abrechnungseinheit sein, in der der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag eingeführt wird, teilte Alexander Anton, Mitarbeiter der Abteilung Bauverwaltung der Stadt, den Mitgliedern des Ortsbeirats Haardt in einer Videositzung am Mittwoch mit. Die Einheit trägt den Namen Haardt-Gimmeldingen.

Bereits im Juni 2017 hatte der Stadtrats beschlossen, dass zumindest in Teilen der Stadt, wenn Straßen, Plätze, Gehwege oder Beleuchtung erneuert werden, zukünftig nicht nur