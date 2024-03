Mit der Kampagne „bunt statt blau“ will die Krankenkasse DAK über das Thema Komasaufen aufklären und Jugendliche über die Folgen von Alkoholmissbrauch aufklären. Teil der Kampagne ist auch ein Plakatwettbewerb, an dem sich junge Künstler noch bis 31. März beteiligen können. 2024 sucht die DAK zum 15. Mal die besten Plakate gegen das Rauschtrinken. „Ich freue mich, wenn auch Schülerinnen und Schüler aus Neustadt bei diesem wichtigen und aktuellen Thema Farbe bekennen“, sagt Melanie Foos von der DAK-Gesundheit in Neustadt. „Es ist beeindruckend, mit wie viel Engagement an den Schulen und zu Hause gearbeitet wird. Mit ihren Plakaten tragen die Jugendlichen in unserer Region dazu bei, ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zum Nachdenken anzuregen. Das wirkt deutlich besser als Verbote oder der erhobene Zeigefinger“, so Foos. Unterstützt wird die Kampagne durch das Blaue Kreuz Neustadt und Landau. Bei dem Plakatwettbewerb gibt es Geldpreise in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro zu gewinnen. Weitere Informationen zur Kampagne, die Postadresse und die Teilnahmebedingungen gibt es unter: www.dak.de/buntstattblau.