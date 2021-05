In Lachen-Speyerdorf ist ja immer was los. Ganz beliebte Themen im rund 5500 Einwohner zählenden Weindorf sind Bauvorhaben und der Verkehr. Gut möglich, dass diese Debatte gerade eine ganz neue Note bekommt. Denn dass manche sauer sind auf den Durchgangsverkehr vor ihrer Haustür und auch eine Ortsumfahrung wieder ins Spiel gebracht wird, wird im Ort schon seit Monaten munter diskutiert. Das neue Phänomen hat Ortsvorsteher Claus Schick diese Woche im Ortsbeirat vorgestellt.

Er berichtete von Problemen mit der Fußgängerampel an der Flugplatzstraße. Seit gut drei Wochen stecke dort jemand Zahnstocher an den Druckknopf. Damit wird der Technik signalisiert: Hallo, hier steht ein Fußgänger und wartet sehnsüchtig darauf, sicher auf die andere Straßenseite laufen zu können. Das Problem ist aber: Mit dem Zahnstocher wird die Technik lediglich ausgetrickst, denn da steht gar kein Fußgänger. Die Ampel wird also rot, die Autofahrer müssen warten, bis die Grünphase für den nicht vorhandenen Fußgänger überstanden ist.

Rundgang zum Thema Parkplätze

Schick spricht von einer ärgerlichen Sache und hofft, dass der Übeltäter bald aufhört oder von Zeugen beobachtet wird und dann von den Behörden zur Rede gestellt werden kann. Es sei gut möglich, so grübelte Schick im Ortsbeirat, dass sich ein paar Kinder hier einen Streich erlauben wollen. Andererseits kennt der Ortsvorsteher seine Bürger, ihre Themen und ihre Hartnäckigkeit aber auch nur zu gut. Er hoffe nicht, so fuhr Schick in der Sitzung fort, dass ein Anwohner mit Hilfe der Zahnstocher und den künstlich provozierten Staus an der Ampel zeigen wolle, wie viel Verkehr durch Lachen-Speyerdorf rollt. Da wären wir also wieder: bei einem der Lieblingsthemen. Kleiner Trost: Eine Zahnstocher-Affäre ist immerhin bundesweit ziemlich einmalig.

Für die Lachen-Speyerdorfer muss es dennoch darum gehen, nicht für Schmunzler zu sorgen, sondern Probleme vernünftig zu lösen. Sonst hält bald kein Autofahrer mehr an der Ampel – und das darf ja auch nicht sein. Dass man bei aller Rivalität sich auch konstruktiv um Lösungen bemühen kann, wollen die Beiratsmitglieder nun beim Thema Parken beweisen. Da die geplante Begehung mit allen Kommunalpolitikern wegen Corona nicht möglich ist, macht sich bald eine kleine Runde mit den Fraktionssprechern und Verwaltungsexperten auf den Weg. Das dürfte eine muntere Tour mit vielen lauten Debatten werden – natürlich nur wegen der Masken und Abstände. Hoffentlich kommen Lösungen raus, die alle akzeptieren. Nicht, dass Bürger auf die Idee kommen, Parkplätze mit Zahnstochern einzuzeichnen.